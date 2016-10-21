  1. FETÖ'nün iletişim ağı çökertildi
  2. Kılıçdaroğlu FETÖ’cülerle görüştü!

'da

Okmeydanı'nda hava destekli operasyon başlatan polis ekipleri, belirlenen adreslerde arama yaptı.

İstanbulda terör operasyonu

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Piyalepaşa Caddesi'nde belirlenen adreslere yönelik operasyon başlatıldı.

Çalışmalara, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şube müdürlüklerinin yanı sıra çok sayıda sivil ekip de katıldı.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyon kapsamındaki bazı binalara, İstanbul İtfaiyesine bağlı merdiven aracı yardımıyla çıkıldı. Özel tim eşliğinde söz konusu adreslere giren polisler, arama yaptı.

Ekipler, operasyon doğrultusunda aramalarını sürdürüyor.
Etiketler: ,
  • 21 Ekim 2016, Cuma 07:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar