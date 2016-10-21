İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda terör operasyonu düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Piyalepaşa Caddesi'nde belirlenen adreslere yönelik operasyon başlatıldı.

Çalışmalara, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şube müdürlüklerinin yanı sıra çok sayıda sivil ekip de katıldı.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyon kapsamındaki bazı binalara, İstanbul İtfaiyesine bağlı merdiven aracı yardımıyla çıkıldı. Özel tim eşliğinde söz konusu adreslere giren polisler, arama yaptı.

Ekipler, operasyon doğrultusunda aramalarını sürdürüyor.