18 MİLYON MESAJ ÇÖZÜLDÜ
FETÖ'nün gizli haberleşme ağı 'ByLock' sistemi aşama aşama çözüldü. İlk etapta 20 bin, ardından sırasıyla 40, 56 ve 76 bin kişilik listeye ulaşıldı. Sistemin şifreleri kırılıp 'server'dan içerik indirildikten sonra elde edilen datalar işlenmeye başlandı. Bunun için yoğun zaman ve mesai harcandı. Her biri ayrı ayrı, bir uçtan diğer uca kriptolanmış 18 milyon mesajın içeriğine ulaşılmaya başlandı.
165 BİN KİŞİLİK LİSTE
Sistem ve mesajlar çözüldükçe, sistemi aktif olarak kullanmış olanların listesi arttı. Son olarak 165 bin kişilik bir liste çıkarıldı ve mükerrere ilişkin ayıklamalar yapıldıktan sonra sistemi aktif olarak kullanan kesin bir liste belirlendi. Bu liste, diğer bağlantıların ve ilişkilerin çıkarılması için devlet sistemine aktarıldı.
230 BİN KULLANICI
'ByLock'un toplam kullanıcı sayısı 230 bin ancak bunun 15 bini mükerrer kullanıcı. Mükerrerler ayıklandıktan sonra 215 bin tekil kullanıcı tespit edildi. Çözümü tamamlanan 165 bin kişi üzerinden gidilerek kalan 50 bin kişilik listeye ulaşılıyor. 50 bin kişi soyutlama yöntemiyle çıkarılıyor.
TÜM İÇERİK ÇÖZÜLDÜ
Habertürk'ün haberine göre; ByLock ve Eagle yazışmalarının içerik çözümlemelerinde, 15 Temmuz'dan önceki süreçte FETÖ'ye yönelik herhangi bir soruşturmada, örgüt mensuplarına hangi soruların yöneltilebileceği ve bunlara verilecek yanıtların da yer aldığı tespit edildi. Örgütün yurtdışındaki operasyonlarına ilişkin detaylar da belirlendi. Kriptolu uygulamaları kullanan FETÖ mensupları, mesaj trafiğine göre renk gruplarına ayrıldı. Kırmızı; programı indiren ve çok yoğun kullanan, turuncu; programı indiren ve normal yoğunlukta kullanan, mavi; programı indirip az kullanan örgüt üyelerini betimliyor.
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