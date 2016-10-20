Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Güntepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki boş araziye 05.50 sıralarında sınır ötesindeki Afrin'den 5 havan mermisi atıldığı bildirildi.

Herhangi bir can ve mal ve kaybının yaşanmadığı olay sonrasında angajman kuralları gereğince 07.10-07.25 saatlerinde tespit edilen terör örgütü PYD/YPG hedeflerine Curcurum Hudut Bölüğü'nde konuşlu Fırtına obüsleriyle atış yapılarak misliyle mukabelede bulunulduğu kaydedildi.

TERÖRİSTLERİN TELSİZ KONUŞMALARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Türk Hava Kuvvetlerinin, terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik hava harekatının ardından teröristlerin telsiz konuşmaları tespit edildi.

Dün saat 21.12'de çevrim kodları "Celal, Kurtay ve Nesrin" olan PYD/YPG'li teröristler ile çevrim kodu tespit edilemeyen PYD/YPG'li terörist arasındaki telsiz konuşmasında, "Celal" adlı kişinin patlamalar olduğunu, toplu halde duran gruptan çok sayıda arkadaşlarının vurulduğunu, ayrıca ölenlerin miktarının fazla olduğunu söylediği belirlendi.

Aynı kişinin ilk anda yaralıların tahliyesine öncelik tanınmasını, kimsenin bir arada durmamasını, gereksiz muhabere yapmamasını ve ağaçların altında sağlı sollu şekilde dağınık durmaları talimatı verdiği belirlenen konuşmalarda, "Kurtay" adlı kişinin ise "ortalığın kıyamet yeri" gibi olduğunu, acil takviye gerektiğini, yaralıları dahi taşıyacak adam bulamadıklarını söylediği tespit edildi.

Konuşmalar sırasında çevrim kodu tespit edilemeyen terör örgütü mensubunun ise termal kameraları olanların dikkatli gözetleme yapması talimatını verdiği, "Nesrin" kod adlı teröristin de yanlarındaki arkadaşlarının çoğunun öldüğünü, sağ olanları zeytinliklerin arasına götürdüğünü bildirdiği belirlendi.

"Celal" kod adlı PYD/YPG'li teröristin, 20 Ekim'de 01.47'de yaptığı telsiz konuşmasında da görüştüğü kadın teröristin yanındakilerin öldüğünü, kendisinin de konuşmasından anladığı kadarıyla ölmek üzere olduğunu bildirdiği tespit edildi.

"Celal" kod adlı teröristin saat 02.03'te başka bir teröristle yaptığı telsiz konuşmasında, kod adı tespit edilemeyen teröristin hava hareketliliği nedeniyle gelmelerinin riskli olduğunu ve çok kayıp verdiklerini söylediği belirlendi.

Teröristlerin verdiği ağır kayıplar diğer konuşmalarla da belirlenirken, "Hacı" kod adlı teröristin, Özgür Suriye Ordusu'nu kastederek, "çetelerin saldırısına" karşı dikkatli olunması gerektiği, zira savaşacak adamlarının çok az kaldığı yönünde bilgi verdiği tespit edildi.