Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'nde havalandırma boşluğundan çıkan bir not, FETÖ'nün toplu isyan kumpasını gözler önüne serdi. Notta, "Sizden haber bekliyoruz, isyan ne zaman çıkacak? Talimata hazırız" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Adalet Bakanlığı, tüm cezaevlerindeki tedbirleri arttırdı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)' nün Türkiye genelinde cezaevlerinde büyük bir isyana hazırlandığı ortaya çıktı. Kanlı terör örgütünün hain planı Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'nin havalandırma boşluğunda bulunan bir notla bozuldu.
TEDBİRLER ARTTI
Star'ın haberine göre; Adalet Bakanlığı'nın bilgilendirilmesinin ardından yapılan araştırmada, örgütün Türkiye genelindeki cezaevlerinde bulunan örgüt üyeleri aracılığıyla toplu isyana hazırlandığı belirlendi. Örgütün bu şekilde ülke gündemini değiştirerek mağduriyet algısı oluşturmaya çalışacağı tespit edildi. FETÖ'nün toplu isyan girişiminin ortaya çıkarılmasıyla tüm cezaevlerindeki tedbirler artırıldı.
İŞTE O NOT
Niğde E Tipi Kapalı Ceza evi'nin havalandırma boşluğunda bulunan notta, "Selamün aleyküm. Devlet bizi cezaevine atmakla hiç iyi yapma.... (devamı okunamıyor)... Ama sizden haber bekliyoruz. İsyan ne zaman çıkacak?. Talimata hepimiz hazırız. Sizden en kısa zamanda haber bekliyoruz. Herkese duyuruyoruz."
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