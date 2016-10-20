Elinde patladı

Ahmet Balık adlı DEAŞ üyesi canlı bomba Suriye’den Gaziantep’e, oradan da Ankara’ya sızdı. Günlük ev kiraladı. Anıtkabir ve Eski Meclis’te keşif çalışması yaptı. Hedefi 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerini kana bulamaktı. İstihbarat birimleri ise haini kaldığı apartman dairesinde etkisiz hale getirerek kalleş planı ortadan kaldırdı...
Türkiye hem yurt içinde hem yurt dışında DEAŞ'lı ve PKK'lı hainlere yönelik operasyon başlattı. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teki DEAŞ'ın hücreevine baskın yapıldı. Bu sırada hain kendini patlatırken, kalleş bir saldırının daha önlendiği ortaya çıktı. Buna göre Ahmet Balık adlı terörist, Suriye'de DEAŞ saflarına katıldı. Kalleş saldırılar yapmak için eğitim aldı. Ardından Gaziantep üzerinden Ankara'ya ulaştı. Eryaman Mahallesi'nde günlük ev kiraladı. Terörist Anıtkabir ve eski Meclis'te keşif çalışmaları yaptı. Teröristin şüpheli hareketleri kameralara takıldı.Hainin durumundan şüphelenen ekipler takibe başladı. Haini köşeye sıkıştıran Emniyet birimleri, dün sabaha karşı düğmeye bastı. İstihbaratın çalışmaları kapsamında Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisi, teröristin kaldığı eve gece saat 03.00'da operasyon yaptı.
BOMBA DÜZENEĞİ EVİNDE HAZIRDI 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren terörist,çıkan çatışmada öldürüldü. Evde yapılan aramalardaiki adet dinamit lokumu, 7 kilogram civarında amonyumnitrat, TNTP tipi iki patlayıcı, ateşleme düzeneği, toz TNT,iki kilogram somun ele geçirildi. Bunlardan 400 somununpatlama sırasında şarapnel etkisi yapması için kullanılacağıdeğerlendirildi. Bomba eğitimi almış teröristin patlayıcımalzemeleri civardan alıp bombayı da kendisinin yaptığıbelirlendi. Bombaların türünün 2015 yılında Ankara'nınMamak Yakupabdal Mahallesi'nde yakalanan 2 canlıbombanın evinden çıkan patlayıcılarla benzerlik gösterdiğibelirlendi. Teröristin 1992 Adana Yüreğir doğumluDiyarbakır Dicle Değirmenli kütüğüne bağlı Ahmet Balıkolduğu tespit edildi. Teröristin 29 Ekim veya 10 Kasımtörenlerini hedeflediği belirlendi.
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