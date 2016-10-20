  1. Hanifesto
  2. Adilete bak!

Elinde patladı

adlı üyesi canlı Suriye’den Gaziantep’e, oradan da Ankara’ya sızdı. Günlük ev kiraladı. Anıtkabir ve Eski Meclis’te keşif çalışması yaptı. Hedefi 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerini kana bulamaktı. İstihbarat birimleri ise haini kaldığı apartman dairesinde etkisiz hale getirerek kalleş ı ortadan kaldırdı...

Elinde patladı
Türkiye hem yurt içinde hem yurt dışında 'lı ve PKK'lı hainlere yönelik operasyon başlattı. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teki DEAŞ'ın hücreevine baskın yapıldı. Bu sırada hain kendini patlatırken, kalleş bir saldırının daha önlendiği ortaya çıktı. Buna göre adlı terörist, Suriye'de DEAŞ saflarına katıldı. Kalleş saldırılar yapmak için eğitim aldı. Ardından Gaziantep üzerinden Ankara'ya ulaştı. Eryaman Mahallesi'nde günlük ev kiraladı. Terörist Anıtkabir ve eski Meclis'te keşif çalışmaları yaptı. Teröristin şüpheli hareketleri kameralara takıldı. Hainin durumundan şüphelenen ekipler takibe başladı. Haini köşeye sıkıştıran Emniyet birimleri, dün sabaha karşı düğmeye bastı. İstihbaratın çalışmaları kapsamında Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisi, teröristin kaldığı eve gece saat 03.00'da operasyon yaptı.

BOMBA DÜZENEĞİ EVİNDE HAZIRDI
'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren terörist, çıkan çatışmada öldürüldü. Evde yapılan aramalarda iki adet dinamit lokumu, 7 kilogram civarında amonyum nitrat, TNTP tipi iki patlayıcı, ateşleme düzeneği, toz TNT, iki kilogram somun ele geçirildi. Bunlardan 400 somunun patlama sırasında şarapnel etkisi yapması için kullanılacağı değerlendirildi. eğitimi almış teröristin patlayıcı malzemeleri civardan alıp bombayı da kendisinin yaptığı belirlendi. Bombaların türünün 2015 yılında Ankara'nın Mamak Yakupabdal Mahallesi'nde yakalanan 2 canlı bombanın evinden çıkan patlayıcılarla benzerlik gösterdiği belirlendi. Teröristin 1992 Adana Yüreğir doğumlu Diyarbakır Dicle Değirmenli kütüğüne bağlı Ahmet Balık olduğu tespit edildi. Teröristin 29 Ekim veya 10 Kasım törenlerini hedeflediği belirlendi.

ESKi MECLiS


ANITKABiR AVLUSU


ATATÜRK'ÜN MOZOLESİ


ERKAM ÇOBAN
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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