Adilete bak!

Teröristbaşı Gülen ve çetesi, hainlikte sınır tanımadı. Bu örgütlenmenin TSK'daki uzantıları, 15 Temmuz gecesi sahneye çıktı. Darbe yapmaya kalkıştı. Darbenin en öne çıkan isimlerinden biri de Ankara'daki Akıncı Hava Üssü'nden çıkan Adil Öksüz'dü. Serbest bırakılan Öksüz, sırra kadem bastı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleriİmamı olan Öksüz'ün yakalanması için soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişimisoruşturması kapsamında da 15 Temmuz toplantılarınınyapıldığı evler saptandı. Şu ana kadar Çankaya'nınÇukurambar, İncek, Tandoğan semtleri ile Keçiören veYenimahalle'de bu toplantıların yapıldığı ortaya çıktı.
SIKIYÖNETİM MAHKEMESİNİN BAŞI KÖSE
Toplantılara Öksüz'le birlikte YAŞ üyesi Akın Öztürk, KuzeyDeniz Saha Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer FarukHarmancık, Genelkurmay Plan ve Yönetim Daire BaşkanıTuğgeneral Mehmet Partigöç gibi darbede aktif rol alanisimlerin katıldığı anlaşılmıştı. Şimdi de Öksüz'ün üst düzeyaskeri hakim ve savcılarla da toplantılar yaptığı saptandı.Öksüz'ün Gülen'den aldığı talimatları darbecilere ilettiği, kalkışmasırasında ve sonrasında görevlerini bu kişilere anlattığı ortayaçıktı. Bu toplantılara katılan isimlerden birisinin de darbe başarılıolsa Sıkıyönetim Mahkemeleri'nin başına geçecek olan eskiGenelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin olduğu ilerisürüldü. Bu arada 10 hakimde ByLock bulunurken, bunlardan4'ünün kırmızı listede olduğu öğrenildi.
Yaklaşık 3 aydır kayıp olan Adil Öksüz, 15 Temmuz'un en tehlikeli ismi olarak biliniyor.
En son Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülenen Adil Öksüz'ün darbeyi baştan sona Pensilvanya'dan cuntacılara ileten isim olduğu ortaya çıktı.
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