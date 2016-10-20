  1. Elinde patladı
  2. Evrenin boşluğu

Adilete bak!

, ’nün ı’ydı! gecesi Akıncı Üssü’nde yakalandı. Serbest bırakıldı! Her yerde aranırken Ankara’da askeri hakim ve savcılarla toplantı yaptığı ortaya çıktı

Adilete bak!
Teröristbaşı Gülen ve çetesi, hainlikte sınır tanımadı. Bu örgütlenmenin TSK'daki uzantıları, gecesi sahneye çıktı. yapmaya kalkıştı. Darbenin en öne çıkan isimlerinden biri de Ankara'daki Akıncı Hava Üssü'nden çıkan 'dü. Serbest bırakılan Öksüz, sırra kadem bastı. 'nün ı olan Öksüz'ün yakalanması için soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişimi soruşturması kapsamında da 15 Temmuz toplantılarının yapıldığı evler saptandı. Şu ana kadar Çankaya'nın Çukurambar, İncek, Tandoğan semtleri ile Keçiören ve Yenimahalle'de bu toplantıların yapıldığı ortaya çıktı.

SIKIYÖNETİM MAHKEMESİNİN BAŞI KÖSE
Toplantılara Öksüz'le birlikte YAŞ üyesi Akın Öztürk, Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Genelkurmay Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç gibi darbede aktif rol alan isimlerin katıldığı anlaşılmıştı. Şimdi de Öksüz'ün üst düzey askeri hakim ve savcılarla da toplantılar yaptığı saptandı. Öksüz'ün Gülen'den aldığı talimatları darbecilere ilettiği, kalkışma sırasında ve sonrasında görevlerini bu kişilere anlattığı ortaya çıktı. Bu toplantılara katılan isimlerden birisinin de darbe başarılı olsa Sıkıyönetim Mahkemeleri'nin başına geçecek olan eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin olduğu ileri sürüldü. Bu arada 10 hakimde ByLock bulunurken, bunlardan 4'ünün kırmızı listede olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 3 aydır kayıp olan Adil Öksüz, 15 Temmuz'un en tehlikeli ismi olarak biliniyor.



En son Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülenen Adil Öksüz'ün darbeyi baştan sona Pensilvanya'dan cuntacılara ileten isim olduğu ortaya çıktı.

YÜKSEL TEMEL
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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