  1. Kardeşi tutuklandı
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Turuncu alarm!

Turuncu alarm!
FETÖ'nün haberleşme ağı olan ByLock uygulamasına yönelik operasyonlar derinleştirildi. Bu kapsamda MİT tarafından bir liste hazırlandı. Liste ByLock'un aktif kullanımına göre "kırmızı", "turuncu" ve "mavi" renk gruplarına ayrıldı. Eski futbolcu 'ün adı ise "programı indiren ve normal yoğunlukta kullananların" bulunduğu "turuncu" kategoride yer aldı. "Kırmızı" kategoride programı indiren ve çok yoğun kullanan, "mavi" kategoride ise programı indirip az kullanan örgüt üyeleri vardı. Öte yandan Hakan Şükür, 19 Kasım 2015'te ABD'nin Kaliforniya eyaletine gitti. Hakkında yakalama kararı çıkartılırken "spor akademisi kurmak için ABD'ye geldiğini" söyledi! Ancak 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra babası Sermet Şükür, tutuklandı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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