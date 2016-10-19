Turuncu alarm!

FETÖ'nünhaberleşme ağıolan ByLockuygulamasınayönelikoperasyonlarderinleştirildi.Bu kapsamda MİTtarafından bir liste hazırlandı. Liste ByLock'unaktif kullanımına göre "kırmızı", "turuncu"ve "mavi" renk gruplarına ayrıldı. Eski futbolcuHakan Şükür'ün adı ise "programı indiren ve normalyoğunlukta kullananların" bulunduğu"turuncu" kategoride yer aldı."Kırmızı" kategoride programıindiren ve çok yoğunkullanan, "mavi" kategorideise programı indirip azkullanan örgüt üyelerivardı. Öte yandan HakanŞükür, 19 Kasım 2015'teABD'nin Kaliforniyaeyaletine gitti. Hakkındayakalama kararı çıkartılırken"spor akademisi kurmakiçin ABD'ye geldiğini"söyledi! Ancak 15Temmuz'daki kanlıdarbe girişimindensonra babası SermetŞükür, tutuklandı.
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