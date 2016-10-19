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Tepe lambalı araçları vurun

Tepe lambalı araçları vurun
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'den tutuklanan Binbaşı Mehmet Semih Üskaya'nın ek ifadesine başvurdu. Üskaya, Eski Güvercinlik Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun'un, helikopter pilotu Özcan Karacan'a, Genelkurmay Başkanlığı çevresindeki tepe lambalı bütün araçların helikopterlerle vurulmasını emrettiğini söyledi
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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