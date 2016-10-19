Öldürülen terörsitin kimliği kesinleşti

Ankara Eryaman'da bu sabah düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilen DEAŞ'lı teröristin 1992 Adana doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet Balık olduğu kesinleşti. Teröristin Anıtkabirve eski Meclis civarında yaptığı keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı.





Ankara Eryaman'da güvenlik güçleri canlı bomba eylemi yapacağı değerlendirilen DEAŞ üyesi bir teröristin bulunduğu binaya sabaha karşı operasyon düzenledi. Çatışmada terörist ölü ele geçirildi. DEAŞ'lı teröristin 1992 Adana doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet Balık olduğu kesinleşti.





KEŞİF FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Teröristin Anıtkabir ve eski Meclis civarında yaptığı keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları da ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin Atatürk'ün mozolesine kadar geldiği görülüyor.

Valilik açıklamasında, "19.10.2016 Çarşamba günü, Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde, güvenlik güçleri tarafından saat 03.00 sularında yapılan operasyonda, ölü ele geçirilen DEAŞ terör örgütüne üye teröristin, 1992 Adana doğumlu, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet Balık olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.







EVDE YAPILAN ARAMALARDA BULUNAN PATLAYICILAR

Söz konusu evde yapılan aramalarda, teröristin canlı bomba eylemi yapacağı hakkında ciddi bulgulara ulaşıldığını vurgulayan Topaca, şöyle devam etti: "İçeride yapılan aramalarda iki adet dinamit lokumu, 7 kilogram civarında amonyum nitrat, TNTP tipi dediğimiz iki patlayıcı ki bu çok güçlü bir patlayıcıdır, ateşleme düzeneği, ayrıca mahiyeti tam olarak tespit edilemeyen toz TNT dediğimiz madde, iki kilogram somun ele geçirildi. Bu (somun), patlama olduğu zaman şarapnel etkisi yapan küçük metal parçacıklardır ki bunun 400 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, patladığı zamana insanlara kurşun gibi saplanan metal parçalarıdır."



