Klimalı terör

MusulOperasyonukapsamında hareketegeçen Peşmerge güçleri 8 köyünkontrolünü ele geçirdi. Ele geçirilenŞakoli Köyü'nde ise çok sayıda tünelbulundu. DEAŞ'ın kazdığı tünellerinyer altında çok uzun mesafelere ulaştığıgörüldü. Tünellerin içinde yer alanjeneratör, elektrik bağlantısını sağlayankablolar, derin dondurucu ve yemekmalzemelerinin yanı sıra içeridekihava sıcaklığını düşüren çoksayıda klima bulundu.
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