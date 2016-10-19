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lı terör

Klimalı terör
Musul Operasyonu kapsamında harekete geçen güçleri 8 köyün kontrolünü ele geçirdi. Ele geçirilen Şakoli Köyü'nde ise çok sayıda tünel bulundu. DEAŞ'ın kazdığı tünellerin yer altında çok uzun mesafelere ulaştığı görüldü. Tünellerin içinde yer alan jeneratör, elektrik bağlantısını sağlayan kablolar, derin dondurucu ve yemek malzemelerinin yanı sıra içerideki hava sıcaklığını düşüren çok sayıda bulundu.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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