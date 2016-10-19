Kardeşi tutuklandı

Teröristbaşı Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, 16 gün önce İzmir'de saklandığı evde yakalandı. Ancak hiçbir avukat onu savunmak istemeyince bir türlü adliyeye yollanmadı. İzmir Barosu tarafından avukat atanınca Gülen dün hakim karşısına çıkarıldı. Gülen'in savunmasında, suçlamayı kabul etmediği ve "Ben kimseyi tanımam, etmem. Ben bu terör örgütünü yapanları da fikir verenleri de lanetliyorum. Ben sadece matbaada çalışırım, çok fazla da çevrem yoktur. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. FETÖ diye bir örgüt yok" dediği öğrenildi. Ancak Kutbettin Gülen, terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.
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