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İmamdan albaya...

İmamdan albaya...
İstanbul'daki FETÖ soruşturması kanlı örgütün ""nın beyanları doğrultusunda genişletildi. "Amerika imamı"nın ifadelerini dikkate alan savcılık, üyesi olduklarını gizledikleri (kripto) değerlendirilen 10 albayla ilgili yakalama talebinde bulundu. Gözaltına alınan Şaban Aydın, Mustafa Aslan, Murat Koca, Mithat Dağlar, Ünal Aktaş, Üret Ahmet Çelebioğlu, Şükrü Bostan, Gürol İçli, Fatih Osman Süsal ve Ayhan Yağcı adlı albaylar tutuklandı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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