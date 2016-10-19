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Her mesleğe bulaşmışlar

Her mesleğe bulaşmışlar
Teröristbaşı Gülen'in elemanları kanlı planlarını her mesleğe bulaştırdı. Manisa'daki operasyonda ByLock kullandıkları tespit edilen 2 hakim, 2 savcı ve 1 doktor gözaltına alındı. Şüphelilerden savcı , ve doktor , nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kadın hakim F.O. ile savcı Ü.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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