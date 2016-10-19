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Emir subayım firar etti

Emir subayım firar etti
Darbe girişimi sırasında 1'inci Ordu Komutanı olan , dün Meclis Darbe Komisyonu'na gitti. Son YAŞ kararlarında Genelkurmay İkinci Başkanı olan Orgeneral Ümit Dündar, komisyonda şunları söyledi: Emir subayım FETÖ darbe girişiminin ardından firar etti. Sonradan öğrendiğime göre, benim yerimi öğrenme konusunda da 15 Temmuz akşamı gayret sarf etmiş. Saat 22.20'de ayrıldıktan sonra 4-5 kişilik bir ekip eve gelerek beni aramış.

FETÖ'DEN PKK'YA KAOS TEKLİFİ
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmedim. Haliyle 'Beni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sorun...' ifadesini de kullanmadım. Cumhurbaşkanı tarafından sabaha karşı Genelkurmay Başkanlığı'na vekalet etme emri verildi. Cumhurbaşkanıyla 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'nda görüştüm ve kendisine bilgi verdim. Direktiflerini havalimanından itibaren aldım. Ayrıca sayın Başbakan da dahil hiçbir bakanla da görüşmem olmadı. Dündar darbe gecesi İstanbul'daki düğünlerden ve komutanların oraya geldiğinden haberi olmadığını söyledi. Dündar o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının İstanbul'a ineceği konusunda kendisine bilgi verilmediğini de açıkladı. Öte yandan komisyon, İçişleri eski Bakanı Ala'yı da dinledi. Ala, FETÖ'nün K.Irak'ta PKK ile görüşerek Türkiye'yi kaosa sürükleme teklifinde bulunduğunu söyledi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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