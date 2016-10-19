Emir subayım firar etti

Darbe girişimi sırasında 1'inci Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar, dün Meclis Darbe Komisyonu'na gitti. Son YAŞ kararlarında Genelkurmay İkinci Başkanı olan Orgeneral Ümit Dündar, komisyonda şunları söyledi: Emir subayım FETÖdarbe girişiminin ardından firar etti. Sonradanöğrendiğime göre, benim yerimi öğrenmekonusunda da 15 Temmuz akşamı gayret sarfetmiş. Saat 22.20'de ayrıldıktan sonra 4-5 kişilik bir ekip eve gelerek beni aramış.
FETÖ'DEN PKK'YA KAOS TEKLİFİ
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmedim. Haliyle 'Beni MHP Genel Başkanı DevletBahçeli'ye sorun...' ifadesini de kullanmadım. Cumhurbaşkanı tarafından sabaha karşı Genelkurmay Başkanlığı'na vekalet etme emri verildi. Cumhurbaşkanıyla 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'nda görüştüm ve kendisine bilgi verdim. Direktiflerini havalimanından itibaren aldım. Ayrıca sayın Başbakanda dahil hiçbir bakanla da görüşmemolmadı. Dündar darbe gecesi İstanbul'daki düğünlerden ve komutanların oraya geldiğinden haberi olmadığını söyledi. Dündar o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının İstanbul'a ineceği konusunda kendisine bilgi verilmediğini de açıkladı. Öte yandan komisyon, İçişleri eski Bakanı Ala'yı da dinledi. Ala, FETÖ'nün K.Irak'ta PKK ile görüşerek Türkiye'yi kaosa sürüklemeteklifinde bulunduğunu söyledi.
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