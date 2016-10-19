Dicle kalkanı

IŞIK: JETLERİMİZ OPERASYONA KATILACAK
Musul'u üç yıl önce milyarlarca dolarlık askeri malzeme ile DEAŞ'a bırakıp arkasına bakmadan kaçan Irak yönetimi ise, kuklası olduğu ABD'nin emri üzerine "Burada Türkiye'yi istemiyoruz" dedi. Türkiye hem masada hem sahada olacağını ısrarlı bir şekilde ifade edince, Ninova Muhafızları'nın operasyonda görev alacağı açıklandı. Kimsenin üç yıldır giremediği Dabık da 55 günde hiçbir koalisyon desteği olmadan düşünce, Musul'un Türkiyesiz olamayacağı da anlaşıldı. Milli Savunma Bakanı Işık, "Musul operasyonuna hava unsurlarımızın katılması yönünde koalisyon güçleriyle mutabakata vardık" dedi. Ayrıca harekata PKK'lı teröristler ile Haşdi Şabi adı verilen Şii milis güçlerin katılmayacağı duyuruldu.
NE DEDİYSEK O!
Ankara, kararlı duruşunu bozmadı. Kaos lobisi, bölgenin gerçeklerine boyun eğmek zorunda kaldı. Terör koridoru da mezhep savaşı hevesi de kursaklarında kaldı. İşte Türkiye'nin başarısı:
- ABD'li yetkililer Fırat 'Kalkanı Operasyonu'nu yürüten Ankara'nın isteklerine "Evet" dedi. PKK uzantısı YPG, Arap kenti Menbiç'i boşaltacak. Teröristler, Fırat'ın doğusuna çekilecek.
- DEAŞ, Dabık'tan sonra El Bab'dan da atılacak. Örgütün kalesi Rakka'ya yönelik harekatta PKK'lı alçaklar olmayacak. Türk- ABD ortak operasyonu için de görüşmeler hızlanacak.
- Mehmetçik, Musul'u kurtarmak için oluşturulan koalisyonda yer alacak. Araziye yönelik hazırlıklar da hız kazanacak. Türkiye, savaş sonrası kurulacak masada da mutlaka yerini alacak.
Özgür Suriye Ordusu'nun Türk tankları destekli El Bab yürüyüşü devam ediyor.
DEAŞ'IN KALBi VURULDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmeye göre Fırat Kalkanı Operasyonu dahilinde Suriye'nin kuzeyinde Mazraat Al Uyun, Ghuz, Shudud ve Hacı Küşah bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a ait hedefler tespit edildi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları 10.40-10.50 saatlerinde söz konusu bölgelere hava harekatı düzenledi. Mühimmat deposu, karargah binası ve barınak olarak kullanılan toplam dört hedefin imhasının ardından uçaklar üslerine döndü.
PEŞMERGE HENDEK KAZIYOR
Musul'un doğu cephesindeki Hâzır ile Guveyr bölgelerinin arasında Salı gününden bu yana DEAŞ'dan alınan 12 köyün güvenliğini sağlamak için Peşmerge güçleri, hendekler kazmaya ve örgütün köye yerleştirdiği bombaları imhâ etmeye başladı. Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri de Guveyr bölgesinden Musul yakınındaki Hemdaniye ilçe merkezine girdi. İlçe merkezinde yoğun çatışma yaşandığı belirtildi.
20 KESİK BAŞ İDDİASI
DEAŞ'ın, sivillere ve askerlere şehri terk etmemeleri konusunda gözdağı vermek için Musul kent kapısına 20 kesilmiş kafa astığı ileri sürüldü.
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