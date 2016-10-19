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Coco’cu FETÖ
Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturmasında ifadesi alınan şüpheliler, örgütün haberleşme yöntemlerini anlattı. Şüpheliler verdikleri ifadede üst düzey görevlilerin 17-25 Aralık sürecinden sonra telefonlarına Kakao Talk programı yüklediklerini söylerken, haberleşme yöntemlerini şu sözlerle anlattı: "17-25 Aralık sürecinden sonra 'Artık daha tedbirli davranacağız. Telefonla görüşme ve normal mesajlaşma yok. Bundan sonra Kakao Talk programıyla irtibat kuracağız' denildi. Daha sonra bu program telefonlarımıza kuruldu. 2016 yarıyıl tatilinden sonra sistemden bize ulaştılar. Artık kullanılan programın güvenli olmadığını, bu nedenle Coco isimli programın kullanılması gerektiğini söylediler. Bu programda bir kişi ekleyebilmek için o kişinin ID numarasını bilmeniz gerekiyordu. Yaklaşık 5 ay bu programla iletişim kurduk."
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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