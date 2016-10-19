Coco’cu FETÖ

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ifadesi alınan şüpheliler, örgütün haberleşme yöntemlerini anlattı. Şüpheliler verdikleri ifadede üst düzey görevlilerin 17-25 Aralık sürecinden sonra telefonlarına Kakao Talk programı yüklediklerini söylerken, haberleşme yöntemlerini şu sözlerle anlattı: "17-25 Aralık sürecinden sonra 'Artık daha tedbirli davranacağız. Telefonla görüşme ve normal mesajlaşma yok. Bundan sonra Kakao Talk programıyla irtibat kuracağız' denildi. Daha sonra bu program telefonlarımıza kuruldu. 2016 yarıyıl tatilinden sonra sistemden bize ulaştılar. Artık kullanılanprogramın güvenli olmadığını, bu nedenle Cocoisimli programın kullanılması gerektiğini söylediler. Bu programda bir kişi ekleyebilmek için o kişinin IDnumarasını bilmeniz gerekiyordu. Yaklaşık 5 ay bu programla iletişim kurduk."
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