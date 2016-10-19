14 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerimiz Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Hakkari Çukurca'daki hava operasyonunda 1, Siirt'te ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli kırsalındaki operasyonda da 10 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan Şırnak Silopi'de 6 terörist silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.