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14 terörist öldürüldü

14 terörist öldürüldü
Güvenlik güçlerimiz Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Hakkari Çukurca'daki hava operasyonunda 1, Siirt'te ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli kırsalındaki operasyonda da 10 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan Şırnak Silopi'de 6 terörist silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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