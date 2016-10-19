  1. FETÖ’den tutukladı FETÖ’cü çıktı
  2. 14 terörist öldürüldü

dan muska

1 dolardan muska
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü darbe girişimi soruşturmasında 'nün bilinmeyen bir yüzü daha gözler önüne serildi. Cezaevine konulan cuntacıların cüzdanlarında gizlenmiş halde lık muskalar ele geçirildi. Aralarında tutuklu Tuğamiral Ali Murat Dede'nin de bulunduğu 20'yi aşkın subayın bu muskalardan taşıdığı tespit edildi.

Yüksel TEMEL
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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