  1. İbadi'den küstah bir açıklama daha!

Öksüz’e 6 imam eşlik etmiş

Öksüz’e 6 imam eşlik etmiş
Darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin, Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarını rehin tuttukları Akıncı Üssü'nde, örgütün Hava Kuvvetleri imamı 'ün yanı sıra 6 sivilin daha olduğu belirlendi. Ayrıca Öksüz'ün katıldığı darbe toplantılarının yapıldığı evdeki incelemede Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın parmak izi tespit edildi.
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