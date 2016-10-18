Hedef El Bab

REJİM KUŞATMASINI KIRACAK
El Bab'ın ÖSO kontrolüne girmesi kritik önemde. Zira, rejim kuşatması altında bulunan Halep merkezle El Bab çevresi arasında yalnızca 5 kilometrelik rejim bölgesi bulunuyor. Muhalifler, El Bab merkezde yapacakları tahkimatla, kuşatma altında bulunan merkezdeki bölgeye, kent merkezinin kuzey doğusunda bulunan Sanayi Bölgesi'nden ulaşma imkânına kavuşacak. Halep merkezi, kentin güneybatısına bağlayan geçit, geçtiğimiz ay Suriye rejim güçlerince kapatılmış, muhalifler de Halep merkezde kuşatma altına alınmıştı. El Bab'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte kuşatmanın kırılması da gündeme gelecek.
BİN 200 M.KARE TEMİZLENDİ
Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 54. gününde ÖSO'nun terör örgütleri DAEŞ'tan ve Cerablus-Münbiç bölgesindeki PYD/ PKK'dan arındırdığı alan yaklaşık bin 200 kilometre kareyi buldu. Harekatın derinliği Cerablus tarafında 24 kilometre, Azez- Mare tarafında 20 kilometreye ulaştı. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde 2 mayın ve 6 el yapımı patlayıcı (EYP) kontrollü şekilde imha edildi. Harekâtın başlangıcından bugüne 31 mayın ve çoğu tuzaklanmış bin 186 EYP etkisiz hale getirildi.
PKK/YPG HEDEFİ ÇÖKTÜ
ÖSO'nun Bab'a yaklaşması, PYD/ PKK'nın Suriye'nin Irak sınırından Hatay'ın karşısına uzanan hâkimiyet kuşağını kurmasını da zora sokuyor. Terör örgütü PYD/PKK'nın, Bab'ı ele geçirememesi halinde, örgüt açısından Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Münbiç ilçesi ile Hatay'ın karşısına denk gelen Afrin ilçesinin arası kopuk kalacak.
KİLİS, DEAŞ MENZİLİNDEN ÇIKTI
Muha lif lerin Dabık bölgesinde kontrolü sağlamasıyla DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik roketli saldırı tehdidinin önüne geçildi. DEAŞ'a ait olduğu belirlenen 70 hedefe önceki gün yoğun ateş yapılarak ÖSO'ya bağlı unsurların ileri harekatı desteklendi. Gün içindeki çatışmalarda çok sayıda DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi, muhaliflerden 9 savaşçı şehit oldu, 24'ü yaralandı.
S. ARABİSTAN: BÜYÜK ZAFER
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberde, stratejik öneme sahip Dabık'ın geri alınmasının DEAŞ'a karşı kazanılmış büyük bir zafer olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu zafer terörün yok edilmesi yolunda önemli bir adım oldu" ifadeleri yer aldı.
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