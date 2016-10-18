Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği, 'Operasyonda da olacağız masada da olacağız.' sözünün arkasındayız. İşte şu anda operasyonda ön saflarda olanlar, bizim Başika'da eğittiğimiz milislerdir. Ninova Mücahitleridir. Peşmergelerle birlikte operasyona katılmışlardır. Ayrıca koalisyon güçleri içerisinde havadan müdahalede bizim Hava Kuvvetlerimiz de yer almıştır. 'Musul'da Türkiye'nin işi yok.' diyenler, cevabını almıştır." dedi.

Yıldırım, "Kimse kusura bakmasın, sınırlarımızın hemen dibinde bir oldu bittiye asla müsaade etmeyiz. Irak'ta yeni Yezidlere de yeni Kerbela'lara da asla göz yummayacağız." diye konuştu.

'SUUDİ ARABİSTAN HAKKINDA ALINAN KARAR HUKUK FACİASIDIR'

ABD Temsilciler Meclisinin, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine Suudi Arabistan aleyhine dava açma imkanı tanıyan kararını eleştiren yıldırım, "Suudi Arabistan hakkında alınan bu karar esas itibariyle tamamen bir hukuk faciasıdır. Böyle bir şey ne evrensel hukuka ne de insanlığa sığan bir iştir." ifadesini kullandı.