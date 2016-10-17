  1. Mış gibi yapmak.
  2. Hakkari’den acı haber

Sahil Güvenlik değilmiş...

Sahil Güvenlik değilmiş...
FETÖ'nün girişimi soruşturmasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 23 asker tutuklandı. Bunlardan 10'unun örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ortaya çıktı. Söz konusu programı kullananlar arasında Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ile odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin ve Okluk Koyu'nun haritası bulunan Albay Süleyman Yarayan'ın da olduğu saptandı. gecesinde haberleşmenin bu program üzerinden sağlandığı vurgulandı.

YÜKSEL TEMEL
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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