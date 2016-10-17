Sahil Güvenlik değilmiş...

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturmasında SahilGüvenlik Komutanlığı'ndagörevli 23 asker tutuklandı.Bunlardan 10'unun örgütünhaberleşme programı"ByLock"u kullandığı ortayaçıktı. Söz konusu programı kullananlar arasında Sahil Güvenlik Komutanı TümamiralHakan Üstem ile odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin ve Okluk Koyu'nun haritası bulunan Albay Süleyman Yarayan'ın da olduğu saptandı. 15 Temmuz gecesinde haberleşmenin bu program üzerinden sağlandığı vurgulandı.
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