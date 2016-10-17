Roket tehdidi engellendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Fırat Kalkanı Harekatının 55'inci gününde, 70 DEAŞ terör örgütü hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından atış yapıldığı açıklandı. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 9 muhalifin şehit olduğu, 24 muhalifin ise yaralandığı belirtildi.



"TEHDİT BERTARAF EDİLDİ"

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "Fırat Kalkanı Harekâtının" ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.



Azaz-Çobanbey sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Mare doğusunda yer alan dokuz meskûn mahalde (Suran, İhtimalat, Dabık, Tulaylin, Havar En Nahr, Asanbul, Rasm Al Ward, Salihiye ve Hamidiye) kontrolü sağlandığına dikkat çekilerek kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP temizleme faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.



Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirildiği, 9 muhalifin şehit olduğu, 24 muhalifin ise yaralandığı bildirildi.



Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 146 meskûn mahalde (yaklaşık 1.220 km²) kontrol sağlandığı belirtildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 70 DEAŞ TÖ hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından atış yapılarak, DEAŞ TÖ mensupları yoğun baskı altına alındığı, manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı ve ÖSO'nun ileri harekâtı desteklendiği kaydedildi.



Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; hava harekâtı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirildiği ifade edildi.