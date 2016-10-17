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ve ordusu arasında bayrak krizi!

Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güçleri ile 'un kuzeyindeki Başika Cephesi'ne askeri sevkiyat yapmak isteyen Irak ordusu arasında "bayrak" krizi devam ediyor.

Peşmerge ve Irak ordusu arasında bayrak krizi!

ordusu, terör örgütü 'ın elinde tuttuğu 'u kurtarma operasyonuna kuzey cephesinden katılmak için bölgeye zırhlı araçlarla sevkiyata başladı.

Kentin kuzey bölgesindeki Başika'ya geçmek için cephelerini kullanan askerler, çoğunluğu ABD yapımı zırhlı araçlarına taktıkları Şiiliği temsil eden bayraklardan dolayı söz konusu cepheye giriş yapamadı.
Irak ordusuna mensup askerler Peşmergeler tarafından kontrol noktasında uzun süre bekletildi.

Peşmergelerin, Irak askerlerine söz konusu bayraklar indirilmeden geçişlerine izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine, uzun bir süre bekleyen askerler bayrakları kaldırmalarının ardından Başika Cephesi'ne hareket edebildi.

Erbil ve Bağdat, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde, Irak ordusunun Peşmerge güçlerinin cephelerini kullanmasına izin vermişti.

Bu askeri anlaşmanın üzerine, Irak ordusu Musul'un güney, doğu ve kuzey bölgelerine zırhlı araçlarla sevkiyata başlamıştı ancak Şiiliği temsil eden bayraklardan dolayı ilk defa iki gün önce Peşmerge ve Irak ordusu arasında Musul'un Mahmur ilçesinde kriz çıkmıştı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 18:52
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