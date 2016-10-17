Peşmerge ve Irak ordusu arasında bayrak krizi!

Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna kuzey cephesinden katılmak için bölgeye zırhlı araçlarla sevkiyata başladı.

Kentin kuzey bölgesindeki Başika'ya geçmek için Peşmerge cephelerini kullanan askerler, çoğunluğu ABD yapımı zırhlı araçlarına taktıkları Şiiliği temsil eden bayraklardan dolayı söz konusu cepheye giriş yapamadı.

Irak ordusuna mensup askerler Peşmergeler tarafından kontrol noktasında uzun süre bekletildi.

Peşmergelerin, Irak askerlerine söz konusu bayraklar indirilmeden geçişlerine izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine, uzun bir süre bekleyen askerler bayrakları kaldırmalarının ardından Başika Cephesi'ne hareket edebildi.

Erbil ve Bağdat, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde, Irak ordusunun Peşmerge güçlerinin cephelerini kullanmasına izin vermişti.

Bu askeri anlaşmanın üzerine, Irak ordusu Musul'un güney, doğu ve kuzey bölgelerine zırhlı araçlarla sevkiyata başlamıştı ancak Şiiliği temsil eden bayraklardan dolayı ilk defa iki gün önce Peşmerge ve Irak ordusu arasında Musul'un Mahmur ilçesinde kriz çıkmıştı.