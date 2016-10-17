Kuruyemişle güçlenin

Vücutta katalizör görevini üstlenen vitaminlerin eksikliği birçok rahatsızlığa davetiye çıkartıyor. Her vitaminin farklı organlara yarar sağladığını ifade eden uzmanlar, alınması gereken başlıca vitaminleri ve eksikliğinde yaşanacak sorunları şöyle sıralıyor... A vitamini: Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, marul, lahana vb.), kereviz, havuç, erik ve portakal gibi meyve-sebzelerde bulunur. Bu besinleri tüketmediğimizde, gece körlüğü, ciltte kuruluk, saç ve tırnakta bozukluklar meydana gelir. Tansiyon ve halsizlik de ortaya çıkar. B vitamini: Başta karaciğer olmak üzere sakatatlarda ve yumurtada bulunan B vitamininin eksikliğinde sinir, sindirim ve dolaşım sistemi hastalıkları, iştahsızlık, cilt hastalıkları, kaslarda zayıflama gibi şikayetler yaşanır. C vitamini: Turunçgillerden, yeşil sebzeler, patates gibi ürünlerden elde edilebilecek bir vitamindir. Eksikliği diş hastalıkları, eklemlerde ağrı, enfeksiyonlara karşı bağışıksızlık meydana gelebilmektedir. D vitamini: Süt ürünlerinde ve balıkta da D vitamini bulunmaktadır. Eksikliği raşitizm, diş eti ve gelişim hastalıklarına yol açar. K vitamini: Karaciğer gibi sakatatlarda ve yeşil sebzelerde bulunmaktadır. Eksikliğinde yersiz kanamalar (diş eti kanaması gibi), kanın pıhtılaşma sorununun yaşanması ve bağışıklık sisteminde güçsüzleşme gibi durumlar gözlenebilir.
E vitamini : Özellikle kuruyemişlerden ve sıvı yağlardan bol bol elde edebileceğimiz E vitamini, metabolizmada eksik kaldığında kadınlarda kısırlık, erkeklerde iktidarsızlık problemlerine yol açabilir. Erken yaşta yaşlanma ve kansızlık gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.
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