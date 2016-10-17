Konya odası

15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname'yle FETÖ'ye ait Konya'daki Özel Merve Güventaş Anadolu ve Fen Lisesi kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Binayı inceleyen emniyet güçleri, binanın dışından bakıldığında çatı katında 2, içeriden bakıldığında ise 1 pencere olduğunu belirledi.
DUVAR KIRILINCA ORTAYA ÇIKTI
Merdivenin bittiği noktada sandalye ve çiçek saksıları bulunurken, alçıpanla kapatılan duvarı kıran polis gizli bölmeye ulaştı. Mahkeme kararıyla dev salona giren polisin yaptığı incelemede girişte büyük ayakkabılık, sedir, üstü minderlerle döşenmiş yaklaşık 250 kişi kapasiteli salon ve örgütelebaşısı Fetullah Gülen için hazırlandığıdeğerlendirilen özel oda, tuvalet, banyove mutfak ile karşılaştı. Darbe girişiminin gerçekleşmesi halinde Gülen'in Konya'ya gelip burada kalacağı ve salonda da örgüt üyeleriyle toplantı yapacağı öne sürüldü.
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