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odası

’da ’ye ait lisede yeni bir gizli oda ortaya çıktı. Odanın Pensilvanyalı sahtekar için hazırlandığı ve Konya’ya geldiğinde burada ağırlanacağı belirlendi

Konya odası
15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname'yle 'ye ait 'daki Özel Merve Güventaş Anadolu ve Fen Lisesi kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Binayı inceleyen emniyet güçleri, binanın dışından bakıldığında çatı katında 2, içeriden bakıldığında ise 1 pencere olduğunu belirledi.



DUVAR KIRILINCA ORTAYA ÇIKTI
Merdivenin bittiği noktada sandalye ve çiçek saksıları bulunurken, alçıpanla kapatılan duvarı kıran polis gizli bölmeye ulaştı. Mahkeme kararıyla dev salona giren polisin yaptığı incelemede girişte büyük ayakkabılık, sedir, üstü minderlerle döşenmiş yaklaşık 250 kişi kapasiteli salon ve örgüt elebaşısı Fetullah Gülen için hazırlandığı değerlendirilen özel oda, tuvalet, banyo ve mutfak ile karşılaştı. Darbe girişiminin gerçekleşmesi halinde Gülen'in Konya'ya gelip burada kalacağı ve salonda da örgüt üyeleriyle toplantı yapacağı öne sürüldü.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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