Kılıçdaroğlu şaşırttı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Beylikdüzü'nde bir açılışa katıldı. Bu sırada Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilgili ilk kez net ifadeler kullandı. ABD'nin Pensilvanya kentindeki ininde saklanan Gülen'e seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Ekranlaraçıkıyor, röportajlar veriyor. 'Ben suçsuzum'diyor. Sen suçsuzsan, çıkar gelirsin.Türkiye'ye, yargının önüne çıkarsın.Gelmiyorsan sen suçlusun o zaman."
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