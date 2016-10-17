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Kılıçdaroğlu şaşırttı!

Kılıçdaroğlu şaşırttı!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , dün İstanbul Beylikdüzü'nde bir açılışa katıldı. Bu sırada Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilgili ilk kez net ifadeler kullandı. ABD'nin kentindeki ininde saklanan Gülen'e seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Ekranlara çıkıyor, röportajlar veriyor. 'Ben suçsuzum' diyor. Sen suçsuzsan, çıkar gelirsin. Türkiye'ye, yargının önüne çıkarsın. Gelmiyorsan sen suçlusun o zaman."
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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