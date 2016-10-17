Kandaş medya

Türkiye millileştikçe hem üst akıl hem üst aklın maşaları azdı, kudurdu. Avrupa ve ABD'nin maşası PKK'nın kanlı saldırılarına kukla olan FETÖ de darbe girişimi yaparak destek verdi. 15 Temmuz sonrası PKK ve FETÖ arasındaki terör kardeşliğine dair birçok bilgi ortaya çıktı. Kandil'deki teröristbaşı Murat Karayılan, FETÖ'nün adamlarını dağa çağırdı ve hepsini Avrupa'ya kaçırma teklifi bile yaptı. Terör kardeşliğinin yeni örnekleri ise Diyarbakır ve Bitlis'te ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Lice İlçesi Uçarlı Köyü'ndeki operasyonda PKK'ya ait 2.5 ton esrar, 10 bin kök Hint keneviri, 5 tabanca ele geçirildi.
PKK SİLAHI FETÖ KİTABI
Örgüt dokümanları arasında FETÖ medyasının eski yayını olan Zamangazeteleri de dikkat çekti. Dün ise Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Bitlis Belediyesi'ne ait Nujin Kültür Sanat Merkezi'nin örgüt merkezi yapıldığı anlaşılırken, içeride toplantı yapılırken baskın gerçekleşti. İçeride DBP yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi toplantı halinde yakalandı. Belediye binasında 42 terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması YDG-H'ye ait sözde bayrak, 17 terörörgütü PKK/KCK elebaşı resminin bulunduğubez parçası, 14 terör örgütü PKK paçavrası ve FETÖ'nün medyasına bağlı Fetullah Gülen'eiltisaklı yayın evlerine ait 14 kitap ele geçirildi.
PKK DOKÜMANI FETÖ'DEN
Bitlis Belediyesi'ne ait Nujin Kültür Sanat Merkezi, PKK'nın toplantı salonuna çevrildi. İçinde FETÖ'nün kitapları çıktı.
Bitlis'teki baskında çok sayıda silah da ele geçirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.