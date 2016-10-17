  1. Konya odası
  2. Mış gibi yapmak.

Kandaş medya

Bitlis’te yapılan operasyonunda yöneticileri de yakalandı. Örgüt merkezine çevrilen belediyeye ait binada PKK paçavralarının yanında ’nün medya grubuna ait çok sayıda yayın ele geçirildi

Kandaş medya
Türkiye millileştikçe hem üst akıl hem üst aklın maşaları azdı, kudurdu. Avrupa ve ABD'nin maşası 'nın kanlı saldırılarına kukla olan de darbe girişimi yaparak destek verdi. 15 Temmuz sonrası PKK ve FETÖ arasındaki terör kardeşliğine dair birçok bilgi ortaya çıktı. Kandil'deki teröristbaşı Murat Karayılan, FETÖ'nün adamlarını dağa çağırdı ve hepsini Avrupa'ya kaçırma teklifi bile yaptı. Terör kardeşliğinin yeni örnekleri ise Diyarbakır ve Bitlis'te ortaya çıktı. Diyarbakır'ın İlçesi Uçarlı Köyü'ndeki operasyonda PKK'ya ait 2.5 ton esrar, 10 bin kök Hint keneviri, 5 tabanca ele geçirildi.

PKK SİLAHI FETÖ KİTABI
Örgüt dokümanları arasında FETÖ medyasının eski yayını olan leri de dikkat çekti. Dün ise Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi () yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Bitlis Belediyesi'ne ait Nujin Kültür Sanat Merkezi'nin örgüt merkezi yapıldığı anlaşılırken, içeride toplantı yapılırken baskın gerçekleşti. İçeride DBP yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi toplantı halinde yakalandı. Belediye binasında 42 terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması YDG-H'ye ait sözde bayrak, 17 terör örgütü PKK/KCK elebaşı resminin bulunduğu bez parçası, 14 terör örgütü PKK paçavrası ve FETÖ'nün medyasına bağlı Fetullah Gülen'e iltisaklı yayın evlerine ait 14 kitap ele geçirildi.



PKK DOKÜMANI FETÖ'DEN
Bitlis Belediyesi'ne ait Nujin Kültür Sanat Merkezi, PKK'nın toplantı salonuna çevrildi. İçinde FETÖ'nün kitapları çıktı.



Bitlis'teki baskında çok sayıda da ele geçirildi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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