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İpliği pazara çıktı

İpliği pazara çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, el konulan Karteks Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kasasındaki para ve çekleri kaçırmaya çalışan şirket ortağı Mehmet K. ve 3 yöneticisi yakalandı. Şirketin Küçükçekmece'deki binasında gece hareketlilik olduğunu tespit eden polis baskın yaptı. Şirket ortağı Mehmet K. ve 3 yöneticinin içerideki malları kaçırmaya çalıştığı anlaşıldı. Adreste yapılan aramada, kaçırılmaya çalışılan 85 bin lira ile 30 milyon lira değerindeki çok sayıda çek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin, faturasız ve yarı fiyattan çeşitli firmalara satmak istedikleri 6 tır ipliğe de el konuldu.

FETÖ'ye yardım ettiği için el konulan 'in yöneticiler ve ortağı 85 bin lira ve 30 milyon TL değerindeki çek ile kaçarken yakalandı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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