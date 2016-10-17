İpliği pazara çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, elkonulan Karteks Tekstil SanayiTicaret A.Ş.'nin kasasındaki parave çekleri kaçırmaya çalışanşirket ortağı Mehmet K. ve 3yöneticisi yakalandı. Şirketin Küçükçekmece'deki binasında gece hareketlilik olduğunu tespit eden polis baskın yaptı. Şirket ortağı MehmetK. ve 3 yöneticinin içerideki mallarıkaçırmaya çalıştığı anlaşıldı. Adreste yapılan aramada, kaçırılmaya çalışılan 85 bin lira ile 30 milyon lira değerindeki çok sayıda çek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin, faturasız ve yarı fiyattan çeşitli firmalara satmak istedikleri 6 tır ipliğe de el konuldu.
FETÖ'ye yardım ettiği için el konulan Karteks Tekstil'in yöneticiler ve ortağı 85 bin lira ve 30 milyon TL değerindeki çek ile kaçarken yakalandı.
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