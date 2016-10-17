  1. Sahil Güvenlik değilmiş...
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’den acı haber

Hakkari’den acı haber
Hakkari-Van Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde, lerin arama tarama faaliyeti sırasında, patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş oldu. 24 yaşında şehit olan Polat'ın Elbistan İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki babaevine de ateş düştü. Oğlunun şehit olduğunu öğrenince fenalık geçiren anne Rabia Polat'ı sağlık ekipleri ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin babası Mehmet Polat ile kız kardeşleri de kaymakam Akkoyun ve yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Bekar olan Polat'ın, 2 kız kardeşi bulunurken, mesleğe 2 yıl önce başladığı öğrenildi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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