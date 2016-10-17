Hakkari’den acı haber

Hakkari-Van Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde, askerlerin arama tarama faaliyeti sırasında, patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Mesut Polatşehit oldu. 24 yaşındaşehit olan Polat'ın Elbistan İlçesi PınarbaşıMahallesi'ndeki babaevine de ateş düştü.Oğlunun şehit olduğunu öğrenince fenalıkgeçiren anne Rabia Polat'ı sağlık ekipleri veyakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin babasıMehmet Polat ile kız kardeşleri de kaymakamAkkoyun ve yakınları tarafından teskinedilmeye çalışıldı. Bekar olan Polat'ın, 2 kız kardeşi bulunurken, mesleğe 2 yıl önce başladığı öğrenildi.
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