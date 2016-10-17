Hain saldırı

Türkiye, dört bir koldan hainlere karşı mücadele başlattı. OHAL kapsamında Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü FETÖ ve PKK'ya yardım ettiği belirlenen belediyelere kayyum atandı. Halka değil terörehizmet eden belediye başkanlarıgörevden uzaklaştırıldı. Halk,kayyumla birlikte hizmeteulaştı. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla köşeye sıkışan PKK ise kirli planlarını masaya yatırdı.
YÜZÜ MASKELİ...
Hainler, Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan siyasileri hedef almaya başladı. Kanlı terör örgütü, önceki gün Van'ın Erciş Belediye Meclis Üyeliğine kayyum olarak atanan muhtar Mehmet Şefik Doğu'yu (60) hedef aldı. Doğu, akşam saatlerinde evinin önünde yüzü maskeli teröristler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Doğu, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.
Mehmet Şefik Doğu, kanlı terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bu arada geçtiğimiz hafta Van'ın Özalp'ın AK Parti İlçe Başkanı Aydın Muştu da PKK'lı hainlerin kalleş pususu sonucu yaşamını yitirmişti.
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