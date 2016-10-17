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Hain saldırı

Terör örgütü , yine siyasileri hedef seçti. Meclis üyeliğine olarak atanan , hainlerin düzenlediği kalleş saldırıda hayatını kaybetti...

Hain saldırı
Türkiye, dört bir koldan hainlere karşı mücadele başlattı. OHAL kapsamında Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü FETÖ ve 'ya yardım ettiği belirlenen belediyelere atandı. Halka değil teröre hizmet eden belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. Halk, kayyumla birlikte hizmete ulaştı. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla köşeye sıkışan PKK ise kirli planlarını masaya yatırdı.

YÜZÜ MASKELİ...
Hainler, Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan siyasileri hedef almaya başladı. Kanlı terör örgütü, önceki gün 'ın Erciş Belediye Meclis Üyeliğine kayyum olarak atanan muhtar 'yu (60) hedef aldı. Doğu, akşam saatlerinde evinin önünde yüzü maskeli teröristler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Doğu, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.
Mehmet Şefik Doğu, kanlı terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bu arada geçtiğimiz hafta Van'ın Özalp'ın AK Parti İlçe Başkanı Aydın Muştu da PKK'lı hainlerin kalleş pususu sonucu yaşamını yitirmişti.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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