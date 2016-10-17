Güvenli bölge kuracağız

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'de Gaziler Kültür Evi'nin açılışına katıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı: "Sınırlarımızdan yaklaşık 90 kilometre boyunca 20 kilometre derinliğinde bütün DEAŞ unsurlarını temizledik. Artık oralardan topraklarımıza roket atılması çok kolay değil. İnşallah bunu daha da güneye taşıyacağız ve güvenli bir bölgeyi kuracağız. Nereden tehdit geliyorsa, orada o tehdidin başını ezmek ve o tehdidi orada yok etmek artık önceliğimiz."
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