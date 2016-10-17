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kuracağız

Güvenli bölge kuracağız
Milli Savunma Bakanı , Kocaeli'de Gaziler Kültür Evi'nin açılışına katıldı. 'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı: "Sınırlarımızdan yaklaşık 90 kilometre boyunca 20 kilometre derinliğinde bütün DEAŞ unsurlarını temizledik. Artık oralardan topraklarımıza roket atılması çok kolay değil. İnşallah bunu daha da güneye taşıyacağız ve güvenli bir bölgeyi kuracağız. Nereden tehdit geliyorsa, orada o tehdidin başını ezmek ve o tehdidi orada yok etmek artık önceliğimiz."
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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