Demirtaş için 2 yıl hapis istendi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, yaptığı bir konuşma nedeniyle 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılamak' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında Demirtaş hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Savcı ayrıca 'Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını' düzenleyen TCK 53-1 maddesinden de ceza talep etti.
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