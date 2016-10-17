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’de Beşiktaş kavgası

CHP’de Beşiktaş kavgası
CHP'deki Beşiktaş kavgası, belediye başkanı 'ın MYK tarafından disipline sevk edilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Partide şimdi de Hazinedar'ın kesin ihraç yerine geçici ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi tartışma konusu oldu. Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi Hazinedar hakkında 'kerhen' disiplin süreci başlatmakla eleştirildi.

EVRİN GÜVENDİK
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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