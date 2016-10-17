Cerablus’un meleği!

Türkiye, sınırını hedef alan hainlere haddini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destek verdiği ÖSO güçleri, DEAŞ kontrolündeki Cerablus'u hainlerden temizledi. Bu sürecin ardından kent, huzurun adresi haline geldi. Türkiye'nin verdiği destekle sağlık ve eğitim alt yapısı düzenlendi. Sağlık Bakanlığı desteğiyle hizmete başlayan Cerablus Hastanesi'ndeki Türk hekimler de, Suriyeliler'e şifa verdi. Bu çalışmaları sürdürenlerdenbirisi de acil tıp teknisyeni Sibel Öztürk'tü.
"İNANILMAZ BİR SEVGİ VAR..."
30 yaşındaki Öztürk, 2 hafta önce Cerablus'a gittiğini belirterek şunları söyledi: "Cerablus sokaklarına ilk girdiğimde tedirgindim. Ama şu anda ambulans kullanabiliyorum ve rahatlıkla işimi yapıyorum. İşimiz zor biliyoruz. Fakat görevimiz hayat kurtarmak olduğu için her koşulda bunu yapmak durumunda olduğumuzun bilinciyle çalışıyoruz. Savaş bölgesinde olmama rağmen buradaki halk sayesinde kendimi çok güvende hissediyorum. Bize karşı inanılmaz bir sevgi var."
* Sibel Öztürk, Cerablus'ta şifa dağıtıyor. Hem ambulansı kullanıyor hem sedyeyi taşıyor. Başta çocuklar olmak üzere tüm Cerablus halkı ile yakından ilgileniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.