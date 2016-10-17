ByLock talimatı Gülen’den

15 TEMMUZ sonrasında hazırlanan ilk darbe girişimi iddianamesinde, son dönemlerin en çok konuşulan "ByLock haberleşme sistemi" ve "1 dolar"ların sırları ortaya kondu. İddianamede ByLock kullanımının terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in "normal telefonla görüşen ihanet eder" talimatıyla başladığı, 1 dolarların seri numaralarının da örgüt üyelerinin kimlik numaraları olduğu ve Pensilvanya'da arşivlendiği ortaya çıkarıldı. İddianamede, örgütün haberleşme sistemleri üzerinde durulurken, ByLock'a ayrıca başlık açıldı. Bu sistemin bağlantıyı ABD üzerinden gerçekleştirdiği, veri tabanının Kanada'da olduğu, gönderilen mesajların 24 saat içinde kendini sildiği vurgulandı.
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