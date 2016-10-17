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ı Gülen’den

ByLock talimatı Gülen’den
15 TEMMUZ sonrasında hazırlanan ilk girişimi iddianamesinde, son dönemlerin en çok konuşulan " haberleşme sistemi" ve "1 dolar"ların sırları ortaya kondu. İddianamede ByLock kullanımının elebaşı 'in "normal telefonla görüşen eder" ıyla başladığı, 1 dolarların seri numaralarının da örgüt üyelerinin kimlik numaraları olduğu ve Pensilvanya'da arşivlendiği ortaya çıkarıldı. İddianamede, örgütün haberleşme sistemleri üzerinde durulurken, ByLock'a ayrıca başlık açıldı. Bu sistemin bağlantıyı ABD üzerinden gerçekleştirdiği, veri tabanının Kanada'da olduğu, gönderilen mesajların 24 saat içinde kendini sildiği vurgulandı.

ERSAN ATAR
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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