İbadi'den küstah bir açıklama daha

El İrakiye televizyonuna konuşan Haydar El İbadi operasyona sadece Irak güçlerinin katılacağını söyledi. Türk ordusunun Musul operasyonuna katılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden İbadi, Irak topraklarını ihlal eden tek gücün Türkiye olduğunu ileri sürdü. Bunun kabul edilmez bir durum olduğunu belirten İbadi, Türkiye'deki siyasilerin 'Irak'ta başka güçler varken, neden biz olmayalım?' yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Irak'ta hiçbir yabancı güç yoktur. Sadece danışman düzeyinde vardır" şeklinde cevap verdi.



GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN YİNE YALAN SÖYLEDİ

Türkiye ile iyi ilişkiler istediklerini ifade eden İbadi, "Türkiye'nin Başika'da güç bulundurması yeni bir problemdir" dedi. İbadi Musul operasyonunda Irak güçleri dışında hiçbir yabancı güce ihtiyaç duyulmadığını savundu. İbadi, "Türkiye'den Irak'a muharebe gücü göndermesini istediğimizi gösteren bir belge varsa bize göstersin. Biz böyle bir şey istemedik" diye konuştu.