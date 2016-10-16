FETO darbe işaretini kalem ve dik yakayla verdi

MEKTUP 15 GÜNDE ULAŞTI!
Hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açılan öğretmen darbe girişiminden 3 gün önce 12 Temmuz günü cezaevinden mektup yazıp, askeri darbe hazırlığı yapıldığını, kamu kurum ve kuruluşlarının askeri müdahaleyle ele geçirileceği uyarısında bulundu. Mektup 27 Temmuz'da posta yoluyla Cizre Başsavcılığı'na ulaştı. Gizli tanık olan öğretmenin darbe uyarısıyla ilgili 2 kez ayrıntılı ifadesi alındı.
3 İSTİHBARATÇIYLA SORGU
İkinci sorguya MİT müsteşarlığında görevli 3 istihbaratçı terör uzmanı da Ankara'dan gelerek katıldı. Gizli tanık, Fetullah Gülen ve FETÖ'nün emniyet ve diğer kamu kuruluşlarındaki yapılanmalarına dair önemli itiraflarda bulundu. FETÖ'nün Şırnak, Van ve ilçelerinde 'abi'si olan ve Işık evlerinde örgütsel faaliyetler yürüten öğretmenin "Askeri müdahaleden kastım, Türkiye'nin geneliydi. Böyle bir müdahalenin olacağını biliyordum. FETÖ'cülerin emniyet, TSK veya MİT'teki elemanlarının sağlayacağı istihbari bilgilerle bombalı saldırılar devam edebilir. Fetullah Gülen'in yurtdışından yayımlanan görüntülü mesajları şifre ve örgüt kadrolarına bir takım mesajlar içeriyor. Gülen eğer, eline kalem alarak el ve yüz mimikleriyle konuşuyorsa kalemle öğretmenlere mesaj veriyordu. Dik ve beyaz yakalı uzun kollu gömlek giyerse eğer, burada da başta hakim ve savcılar olmak üzere yargı camiasına mesajlar veriyor demektir. Boynunda fular biçiminde kahve veya haki tonlarında uzun kıyafet giyerse TSK'daki mensuplarına, lacivert uzun entari biçiminde kıyafetle kamera karşısına çıkmışsa bu haliyle de polis teşkilatına mesaj vermekteydi. Bunu bize cemaatin ileri gelenleri söylüyordu" dedi.
DOSYASI BAŞ SAVCILIKTA
Gizli tanık ifadesinde, FETÖ'nün önümüzdeki süreçte PKK ve DEAŞ başta olmak üzere bazı terör örgütleriyle işbirliği yaparak bombalı saldırılar gerçekleştireceği uyarısında da bulundu. FETÖ'cü öğretmen terör örgütü PKK'ya üyeliği nedeniyle tutuklu kaldığı 9 aylık süre dikkate alınarak yargılandığı Cizre Ağır Ceza Mahkemesince geçen Eylül ayında tahliye edildi. PKK'ya üyelikle ilgili dava halen görülürken, darbe ve FETÖ'ye ilişkin itirafları içeren dosya ise yetkisizlik kararıyla Ankara Başsavcılığına gönderildi.
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