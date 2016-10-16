Demirtaş’ın ‘perisi’ canavar ruhlu çıktı

Tunceli'de "ajan" oldukları iddiasıyla 3 teröristin infaz edilmesiyle ilgili 'Askerlerin üzerine atın' diye telsizde talimat veren kadın teröristin 'Peri' kod adlı Sülbüs Peri olduğu ortaya çıktı. Kadın teröristin Kandil'in üst düzey sorumlularından olduğu ve HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP'li vekiller Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'le fotoğrafları olduğu belirlendi. Tunceli'nin Pülümür ilçesi Sevdin bölgesinde geçen nisanda teröristler operasyonlarla etkisiz hale getirilirken, bölgedeki örgüt mensupları da kendi içlerinde birbirlerine düştü. Bölgede bulunan PKK'lı grup içinde pişman olup, devlete sığınmak isteyen 3 terörist 'ajan' denilerek bizzat kendi arkadaşları olan teröristler tarafından öldürüldü ve hava harekatının yapıldığı bölgeye gömüldü. Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar tarafından bölgede yapılan arazi arama faaliyeti sırasında 3 teröristin toprağa gömülü cesetleri bulundu. 3 PKK'lı teröristin cesetleri gömüldükleri çukurlardan çıkarılarak, otopsi ve kimlik tespiti için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan kimlik tespitinde o teröristlerin 'Kawa Kop' kod adlı Orhan Kaya, 'Cegerxwin' kod adlı Fırat Koçhan ve 'Demhat' kod adlı Nedim Aslan oldukları ve birden fazla yakın ateşli silah yaralanması sonucu öldükleri belirlendi.
"ASKERİN ÜZERİNE ATIN"
İnfazın ortaya çıkmasından sonra paniğe kapılan teröristlerin yalan arama telaşına düştüğü belirlendi. Kandil'deki örgüt yöneticisi kadın terörist, Tunceli'deki sözde sorumlu teröristle yaptığı telsiz konuşmalarında infazın önce 'kaçan terörist vurup kaçmış' olarak duyurulmasını istedi. Ardından 'Halen dağda olan akrabaları var. Tepki büyük olur' diyerek 'Operasyonda askerler vurmuş' olarak rapor edilmesini istedi.
HDP'LİLERLE FOTOĞRAFI ÇIKTI
Örgüt infazını askerin üzerine atmaya çalışan 'Peri' kod adlı teröristin Kandil'de bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu, HDP'lilerin Kandil ziyaretlerinde onları karşılayan Sülbüs Peri olduğu belirlendi. KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Sülbüs Peri'yi, güvenlik güçlerine teslim olan kadın teröristler de sesinden teşhis etti. Sülbüs Peri'nin Kandil'de HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'li vekiller Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'le çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.
İŞTE TERÖRİSTLERİN YAPTIĞI O TELSİZ KONUŞMALARI "Peri " kod adlı teröristin telsiz konuşmalarında, örgüt içinde İnfaz edilen 3 PKK'lı için, "asker şehit etti diye rapor yazın" talimatı verdiği ortaya çıktı: Peri: Bu, geçen olay var ya. Hevidar: Evet Peri: Asker operasyon yapıyor oraya. Hevidar: Evet Peri: Cenazeleri çıkarıp götürüyor Hevidar: Tamam Peri: Gruptan kaçan biri var. Hevidar: Evet Peri: Bu, 'Bunları şehit etmiş' diyelim. Hevidar: Yani sen diyorsun ki 'Bu kaçan kişi, üçünü şehit edip askeri getirmiş.' Hevidar: Tamam böyle rapor edeceğiz. Peri: Ama böyle dersek de aileleri var dağda akrabaları var. Tepki büyük olur. Sıkıntı yani. Beklemede kalın bir şey aktarmayın.
İki gün sonra "Peri" kod adlı terörist ile sözde orta saha sorumlusu "Agiri" kod adlı terörist arasındaki telsiz görüşmeleri de şöyle: Peri: Pülümür bölgesinde asker Kobra desteğinde Sikorsky'lerle indirme yapıyor. Agiri: Tamam Peri: Arkadaşlar da gizli bir yerdeki sığınağa giriyor. Agiri: Tamam Peri: Asker sığınağa yöneliyor ve arkadaşları içeride sağ yakalayıp katlediyor. Anladın mı? Böyle vereceksin haberi. Herkes böyle bilecek. Agiri: Tamam. Anlaşıldı. Peri: 'Operasyonda askerler şehit etti' deyin.
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