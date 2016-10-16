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"" kullanan 27 polis gözaltına alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, "" kullandıkları iddiasıyla 27 polis gözaltına alındı.

ByLock kullanan 27 polis gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY mensuplarının kriptolu yazışma programı ""u kullandıkları belirlenen polislere yönelik soruşturması kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkez, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Mersin ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda aralarında Başpolis ve polis memurlarının bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların sorgusu sürüyor.
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  • 16 Ekim 2016, Pazar 19:58
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