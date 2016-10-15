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de kaçırmışlar

Vergi de kaçırmışlar
Koza Altın 2013-2016 hesap dönemleriyle ilgili toplam 898.4 milyon lira cezası tebliğ edildiğini; cezanın yeniden yapılandırılması kapsamında ödenecek tutarın 65-85 milyon lira arasında olmasını beklediğini duyurdu. FETÖ'ye para aktarılmasını sağladıkları iddiası ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanmış, şirketleri TMSF'ye devredilmişti.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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