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Teröriste 6 bin 300 TL maaş

Teröriste 6 bin 300 TL maaş
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında 'li belediyelerin terör örgütü 'ya paraları nasıl aktardığını deşifre etti. Özhaseki "Patnos Belediyesi.. Bu seçimde AK Parti'ye geçti. Başkan, seçildiği zaman tabloyu bana getirdi. Kendisinden önceki başkan geçici işçilere 6 bin 300 lira vermiş. Geçici işçilere 6 bin 300 lira veriliyorsa iyi niyetten bahsedemeyiz. Bu paranın bir kısmı geri alınarak dağa gönderiliyor" diye konuştu.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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