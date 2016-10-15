Teröriste 6 bin 300 TL maaş

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında HDP'li belediyelerin terör örgütü PKK'ya paraları nasıl aktardığını deşifre etti. Özhaseki "PatnosBelediyesi.. Bu seçimde AK Parti'yegeçti. Başkan, seçildiği zaman tabloyubana getirdi. Kendisinden öncekibaşkan geçici işçilere 6 bin 300 liravermiş. Geçici işçilere 6 bin 300 liraveriliyorsa iyi niyetten bahsedemeyiz.Bu paranın bir kısmı geri alınarakdağa gönderiliyor" diye konuştu.
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