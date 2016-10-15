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Peruk düştü kel göründü

Darbe girişiminde gemilerin denize açılması emrini verip kayıplara karışmıştı. Darbeci Tuğamiral ’nın üç boyunca peruk takarak kimliğini gizlediği anlaşıldı...

Peruk düştü kel göründü
FETÖ soruşturmasının kilit isimleri arasında yer alan ve dün İzmir'de gözaltına alınan firari Tuğamiral , uçakla Ankara'ya götürüldü. Deniz Kuvvetleri harekat merkezine gelerek gemilerin denize açılması emrini veren firari Arabacı'nın yakalanmasına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Firari tuğamiralin İzmir'de saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İzmir polisi, Arabacı'nın kardeşi 'in daha önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiğini tespit etti. İncelemelerini bu yönde sürdüren polis, Mehmet Şakir Enseren ile oğlu Burak Enseren'in yaklaşık 2 ay önce Bornova ilçesinde bir sitede iki daire, Buca İlçesi'nde ise bir daire kiraladığını belirledi.

YURT DIŞINA KAÇACAKTI
Bu adreslere yönelik takip başlatan polis, baba ile oğul Enseren'i Bornova'daki evlerinde gözaltına alırken, ilçesindeki eve yapılan baskında ise İrfan Arabacı yakalandı. Buca'daki evde dijital veriler, bilgisayar, biri açık, diğeri koyu renkli iki peruk, Arabacı'nın askeri kimliği, pasaportu ve nüfus cüzdanı bulunurken, ağabeyi Mehmet Şakir Enseren'in üzerinde ise yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Uzun sakalı ile dikkati çeken Arabacı'nın bir süredir Buca'daki evde saklandığı, zorunlu olmadıkça evden çıkmadığı, kimliğini gizlemek için de peruk taktığı belirlendi. Firari tuğamiralin, yurt dışına kaçmak için hazırlıklı olduğu ve uygun ortam beklediği bildirildi.


* TSK'dan ihraç edilmeden önce Tuğamiral rütbesi bulunan darbecinin kamufle olmayı bile beceremediği ortaya çıktı.


* Donanmadaki gemilerin açılması emrini veren darbeci İrfan Arabacı'yı kullandığı kredi kartı yakalattı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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