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’culara tutuklama

NATO’culara tutuklama
FETÖ'ye bağlı operasyonları tüm hızıyla devam etti. FETÖ'nün kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları belirlenen Kayseri'de görevli 2 hakim ve 2 savcı tutuklandı. Sivas'ta da "ByLock" kullandığı tespit edilen 2 hakim tutuklandı. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'den gözaltına alınan NATO'da görevli subaylar Serkan Kızıltepe, Fatih Alatepe, Erdal Urcan, Mehmet Karabulut'un da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı. ByLock operasyonunda gözaltına alınan 59 polisin de cezaevine gönderildiği belirtildi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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