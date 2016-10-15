NATO’culara tutuklama

FETÖ'ye bağlı ByLock operasyonları tüm hızıyla devam etti. FETÖ'nünkriptolu iletişimprogramı ByLock'ukullandıklarıbelirlenen Kayseri'degörevli 2 hakim ve 2savcı tutuklandı. Sivas'ta da "ByLock" kullandığı tespit edilen 2 hakim tutuklandı. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'den gözaltına alınan NATO'da görevli subaylar SerkanKızıltepe, Fatih Alatepe, Erdal Urcan,Mehmet Karabulut'un da aralarındabulunduğu 18 kişi tutuklandı. ByLock operasyonunda gözaltına alınan 59 polisin de cezaevine gönderildiği belirtildi.
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