Kandil’in ablaları

Adana'daterör örgütüPKK'nınÇukurova alan sorumlusu olduğu iddia edilenGüler A. ile Ayşe Ö., Ahmet T., Mevlide Ç. vekızı Edibe Ç. tutuklandı. Cezaevine gönderilenGüler A. ile Ayşe Ö.'nün üniversiteyi bırakıpKobani'ye giderek terör örgütündeneğitim aldığı, daha sonra Adana'ya döndüğüileri sürüldü. Güler A. ile Ayşe Ö.'nün kenttekiyasa dışı gösterileri organize ettiği, örgüteeleman kazandırdığı, Mevlide Ç., kızı EdibeÇ. ve Ahmet T.'nin ise onlara yardım veyataklıkta bulunduğu öne sürüldü.
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