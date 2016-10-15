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Kandil’in ablaları

Kandil’in ablaları
Adana'da terör örgütü 'nın Çukurova alan sorumlusu olduğu iddia edilen Güler A. ile Ayşe Ö., Ahmet T., Mevlide Ç. ve kızı Edibe Ç. tutuklandı. Cezaevine gönderilen Güler A. ile Ayşe Ö.'nün üniversiteyi bırakıp Kobani'ye giderek terör örgütünden eğitim aldığı, daha sonra 'ya döndüğü ileri sürüldü. Güler A. ile Ayşe Ö.'nün kentteki yasa dışı gösterileri organize ettiği, örgüte eleman kazandırdığı, Mevlide Ç., kızı Edibe Ç. ve Ahmet T.'nin ise onlara yardım ve yataklıkta bulunduğu öne sürüldü.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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