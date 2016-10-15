Darbe gecesi PKK’ya mesaj

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, "İlimizde 15 Temmuz sonrası göreve başlayan bir askerde 'ByLock' tespit edildi ve tutuklandı. Bu kişi 15 Temmuz gecesi WhatsApp üzerinden PKK terör örgütü ile iletişim sağlıyor. Bu ne ile karşı karşıya olduğumuzun çok açık bir göstergesidir." dedi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının (BUTSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Fevzi Oktay başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz, Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar 408 kamu personelinin açığa alındığını, 262 personelin ihraç edildiğini ve 235 personelin ise göreve iade edildiğini söyledi.

Burdur'da FETÖ'nün yapılanmasıyla ilgili çalışmalar yapıldıktan sonra adli sürecin başlatıldığını hatırlatan Yılmaz, bu süreç içerisinde de örgütle bağlantısı olan kim varsa hiç tereddüt etmeden savcılığa teslim ettiklerini anlattı.

Yılmaz, FETÖ ile PKK terör örgütünün bağlantısıyla ilgili şunları söyledi: "İlimizde 15 Temmuz sonrası göreve başlayan bir askerde 'ByLock' tespit edildi ve tutuklandı. Bu kişi 15 Temmuz gecesi WhatsApp üzerinden PKK terör örgütü ile iletişim sağlıyor. Bu ne ile karşı karşıya olduğumuzun çok açık bir göstergesidir. Kendimiz de şahit olunca bunu ilk defa paylaşıyorum. Böyle bir örgütle karşı karşıyayız. Kimlerin uşaklığını yaptıklarını bu milletin çok iyi bilmesi lazım."

"ByLock" programının internetten indirilmediğini ve örgüt içi iletişimi sağladığını dile getiren Yılmaz, "Böyle bir ağın içerisinde olan bir kişi 15 Temmuz gecesi PKK terör örgütü militanı ile görüşüyor. Onların siyasi temsilcileri ile değil dikkat edin. Onun için ülkemizin içinden geçtiği durum ve şartları bu milletin çok iyi bilmesi lazım. Onun için de sizler sanayici olarak üzerinize düşeni yapın. Bu ekonomik savaşta da bu milletin galip gelmesi lazım. 500 milyar dolar ihracat hedefinin yakalaması için hep beraber çalışılması lazım." diye konuştu.