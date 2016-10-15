  1. Teröriste 6 bin 300 TL maaş
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Dağ bağlantılı konuştu

Dağ bağlantılı imam konuştu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün bölge sorumlularından olan ve adına faaliyet yürütmek suçundan tutuklanan öğretmenin, darbe girişimi olacağına dair 12 Temmuz'da Cizre Başsavcılığı'na mektup gönderdiği ortaya çıktı. Gizli tanık olan öğretmenin "Fetullah Gülen elinde kalemle öğretmene, dik yakayla hâkim ve savcıya mesaj veriyordu" dediği öğrenildi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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