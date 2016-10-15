Dabık operasyonu başladı

Suriyeli muhalif bir komutanının yaptığı açıklamaya dayandırılan habere göre, Türkiye destekli muhalifler, DEAŞ'ın elindeki Suriye kasabası Dabık'a saldırıya geçti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü DEAŞ'ın, 1200 militanını Dabık'a konuşlandırdığını bildirmişti.



DEAŞ, DABIK'A BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Terör örgütü DEAŞ, Halep kentinin kuzeyindeki düzlük alanda bulunan Dabık kasabasına büyük önem atfediyor. DEAŞ, Dabık'ın, kafirler ile inananlar arasında yaşanacak ve kıyametin habercisi olacak nihai bir savaşın yaşanacağı yer olduğuna inanıyor. Terör örgütü, internetteki İngilizce dergisini de "Dabiq" adıyla yayınlıyor.

"DABIK ÇÖKERSE, DEAŞ DA ÇÖKER"

Suriye Türkmen Meclisi'nin Dış İlişkilerden Sorumlu yetkilisi Abdurrahman Mustafa geçen hafta Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "DEAŞ, kendisi açısından kutsal yer olan Dabık'a büyük önem veriyor. Dabık düştüğünde örgüt psikolojik olarak da çökecek. Çünkü örgütün, 'Dabık'ta kıyamet savaşı yaşanacak ve kâfirler diz çökecek. İstanbul'un gerçek fethi o zaman gerçekleşecek' tezi ortadan kalkacak. Bu nedenle çok büyük direniş gösteriyorlar" demişti.

MERCİDABIK SAVAŞI'NIN YAPILDIĞI BÖLGE

Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlıların Memluk Devleti'ne karşı kazandığı Mercidabık Savaşı da bu bölgede yapılmıştı.