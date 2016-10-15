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Bizi bırakıp gitme!

Bizi bırakıp gitme!
Mardin'de olan Piyade Uzman Çavuş Fehmi Altundaş'ın cenazesi Niğde'de toprağa verildi. Şehidin annesi Nebiha Altundaş, en ön safta sandalyeye oturup, oğlunun cenaze namazını kıldı. Bekar olan 25 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Fehmi Altundaş için Bor Meydanı'nda düzenlenen törene Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, i erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende oğlunun tabutuna sarılan anne Nebiha Altundaş, "Fehmi'm, düğünün mü oluyor kuzum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Şeref Altundaş ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Aynı da şehit olan Uzman Çavuş İslam Akyüz (27) de memleketi Adana'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehidin eşi Nazmiye Akyüz "Canım yanıyor. Onlar da yansın. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Gitme..." diye feryat etti. Saldırının diğer şehidi Piyade Er Yunus Kaymak da memleketi Ordu'nun Akkuş İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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