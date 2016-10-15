Başbakan'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ümraniye'dekifinans merkezinin açılışında konuştu.

İşte Yıldırım'ın konuşması:

İşte Yıldırım'ın konuşması:

''İstanbul öyle bir şehir ki, Napolyon diyorki, 'Dünya tek bir ülke olsaydı İstanbul başkent olurdu.'

Nasıl bir şehirde yaşadığımızı bilelim.

Projeler 50 senedir siyasetin sakız gibi çiğnediği projelerdi. Artık insanlar bunların yapılacağına inanmaz hale geldi.

156 milyon vatandaş, 2013 Ekim'inden beri Marmaray'ı kullandı. büyük araçlar artık direkt Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ister Anadolu'ya ister Avrupa'ya gidiyor.

ÜÇ PROJE KALDI

Boğazın 150 metre altından geçen, dünyanın en derin projesi Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta İstanbullular'ın hizmetine giriyor. Sarayburnu'ndan Haydarpaşa 2 dakika.

Projeleri teker teker tamamlıyoruz. İstanbul - Ankara hızlı treni. Pendik'e kadar geldi.

Üç tane kaldı: İstanbul - İzmir karayolu, Kanal İstanbul, yeni İstanbul Havalimanı.

BAŞKANLIK SİSTEMİ

Bir işimiz daha kaldı. Türkiye'de istikrarın sürmesi lazım. Başkanlıkla olacak. Diyoruz ki siyasi partilere, millete sözünüz var. İstikrarın yolu başkanlıktan geçiyor.